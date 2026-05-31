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Metallica: Dirigent der San Francisco Symphony verstorben
James Hetfield mit Metallica beim 'S&M2' Konzert am 06. September 2019 im Chase Center, San Francisco
Metallica trauern um Michael Tilson Thomas, den langjährigen Dirigenten der San Francisco Symphony, der an S&M2 beteiligt war.
In einem Statement auf Instagram verabschieden sich Metallica von dem Dirigenten, der die Band für S&M2 (2019) mit dem San Fransisco Symphonieorchester begleitete. Michael Tilson Thomas verstarb am 22. April im Alter von 81 Jahren, nachdem bei ihm fünf Jahre zuvor ein Hirntumor diagnostiziert worden war. Treibende Kraft Metallica schreiben: "Mit großer Trauer haben wir vom Tod des legendären Dirigenten Michael Tilson Thomas erfahren. Eine herausragende Persönlichkeit in der klassischen Musik. Viele von euch lernten den Mann, auch MTT genannt, kennen, als er bei der Entwicklung und den Live-Aufführungen der S&M2-Shows im September 2019 als treibende Kraft mitwirkte. MTT war mehr als…
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