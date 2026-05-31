Das Oberstübchen von Bring Me The Horizon-Organ Oli Sykes hat während einer Show in den USA ein Handy abbekommen.

Zu Konzerten darf man bekanntlich nicht jede Sache mit hineinnehmen. Glas und Waffen sind selbstverständlich tabu, doch Handys sind (abgesehen von Ghost-Gastspielen) erlaubt — "Noch!", möchte man an dieser Stelle unken. Denn beim Stelldichein von Bring Me Horizon am 11. Mai 2026 in St. Louis im US-amerikanischen Bundesstaat Missouri ist es zu einem unschönen Vorfall mit einem Smartphone gekommen. Ein Fan hat sein Gerät nämlich auf die Bühne nach Frontmann Oli Sykes geworfen und selbigen am Kopf getroffen. Dumme Aktion Und der Wurf war in der Tat ein Wirkungstreffer. Denn Sykes gab anschließend während der Show zu Protokoll, dass er…