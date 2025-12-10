Kelly Osbourne hat gerade Geburtstag gefeiert — zum ersten Mal ohne ihren Vater Ozzy. Dieser Umstand stimmt sie traurig.

Black Sabbath-Ikone Ozzy Osbourne weilt seit mittlerweile etwas mehr als drei Monaten nicht mehr unter uns. Nun hat sich seine Tochter Kelly zu Wort gemeldet, die am 27. Oktober Geburtstag feierte. Doch dieses Mal hatte ihr Wiegenfest leider einen faden Beigeschmack. Denn erstmals musste sie ihren Jubeltag ohne ihren alten Herren begehen. Trauriges erstes Mal Kelly Osbourne ließ am Vortag in den Sozialen Medien wissen: "Morgen wird es eine Premiere geben. Der erste Geburtstag ohne meinen Papa. Die Sache, auf die ich mich jedes Jahr am meisten gefreut habe, war, den Tag mit ihm und den Glückwunschkarten zu verbringen, die…