Mit ihren ersten drei Alben haben es die Thüringer Deserted Fear geschafft, sich als solide Nachwuchsgröße einen Namen in der Death Metal-Szene zu machen und live so verlässlich wie durchschlagend aufzumucken. Mit seiner vierten Höllenausgeburt gelingt dem Trio nun ein weiterer Sprung nach vorn: DROWNED BY HUMANITY bedient weiterhin den schwedisch angehauchten Old School-Geschmack der Stammhörer, kriecht aber mehr im mittleren Tempo unter die Haut als den Hörer mit schnellen Attacken zu überwältigen.

Dabei atmen die Songs weiterhin pure Melodiösität – an vorderster Front thronen überirdisch riffende Monster wie ‘The Final Chapter’ oder ‘Reflect The Storm’, aber auch der wuchtige Ohrwurm ‘Welcome To Reality’ und das mächtige Bollwerk ‘Stench Of Misery’. Nach diesem setzen Deserted Fear viel auf gedrosseltes Tempo und drückende Schwere, die im Vergleich zur erhebenden Leichtigkeit zuvor weniger auffällig daherkommt – von kurz aufflackernden Melodielinien und der zackigen Neuaufnahme von ‘Tear Of My Throne’ (2010) abgesehen. In seiner Gesamtheit klingt DROWNED BY HUMANITY jedoch derart packend und potent, dass für Todes-Connaisseure von Bolt Thrower über Entombed bis Arch Enemy kein Weg daran vorbeiführt.