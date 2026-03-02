Ein italienischer Metal-Frontmann ist bei Olympia in Italien beim Abfahrtslauf auf den Bronze-Rang gefahren.

Bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo hat es ein Metal-Musiker aufs Podium geschafft. Und zwar handelt es sich dabei um den italienischen Skifahrer Dominik Paris, der beim Abfahrtsrennen am Samstag, den 7. Februar 2026 den dritten Platz errungen und damit die Bronze-Medaille gewonnen hat. Der 36-Jährige hat damit bei seiner mittlerweile fünften Olympia-Teilnahme zum ersten Mal Edelmetall geholt. Medaillen-Premiere Neben Paris fuhr sein Mannschaftskollege Giovanni Franzoni auf den zweiten Platz, Gold sicherte sich der Schweizer Franjo von Allmen. "Es ist ein wunderschöner, schwerer Berg", gab Dominik im Gespräch mit dem Midland Reporter Telegram zu Protokoll. "Es ist großartig,…