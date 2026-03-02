Das Desertfest Berlin 2026 findet im Mai in der Berliner Columbiahalle und dem Columbia Theater statt. Eine weitere Band wurde angekündigt.

METAL HAMMER präsentiert: Desertfest Berlin Datum 14. bis 16. Mai 2026 Veranstaltungsort Das Desertfest Berlin wird in der Columbiahalle und dem Columbia Theater in Berlin stattfinden. Adresse: Columbiadamm 13-21 10965 Berlin Preise & Tickets Tages-Tickets ab 69 Euro und Dreitages-Tickets ab 169,90 Euro gibt es auf der Website des Festivals. Bands Neu hinzugekommende Bands gefettet. Blackwater Holylight Cardiel Crippled Black Phoenix The Dharma Chain Dope Purple Earthless EF Fomies Fuzz Sagrado Håndgemeng Hermano High Desert Queen King Buffalo Monsterwatch Mother’s Cake Nebula Pelican Red Fang Rotor Russian Circles Skloss Steak The Sword Truckfighters Yob Zerre Running Order Weitere…