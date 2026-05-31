Metallica live in Deutschland: Die "M72"-Tour rollt – und METAL HAMMER liefert das passende Merch dazu.

Metallica machen derzeit mit ihrer gigantischen "M72"-Welttournee auch Deutschland unsicher – inklusive der berüchtigten „No Repeat Weekend“-Shows mit komplett unterschiedlichen Setlists an zwei Abenden. James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo fahren einmal mehr den ganz großen Wahnsinn auf – mit Rundbühne, Snake Pit und einem Hit-Feuerwerk von ‘Battery’ bis ‘Master Of Puppets’. Passend dazu gibt’s im offiziellen METAL HAMMER-Merchandise-Shop alles, was ihr für den Konzertbesuch und danach braucht: Shirts, Hoodies, Accessoires, Figuren und weiteres Metallica-Merch sowie natürlich CD und Vinyl für die laufende Tour. Egal, ob ihr euch auf den Gig vorbereitet, noch mitten im Post-Konzert-Delirium steckt…