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The Australian Pink Floyd Show live in Berlin 13.03.2027

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Adresse:
Uber Eats Music Hall, Berlin

Berlin

Künstler: The Australian Pink Floyd Show

Ort: Uber Eats Music Hall, Berlin

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Six Feet Under trennen sich von Drummer Marco Pitruzzella
Six Feet Under - Rockfabrik Nuernbeg - 10-8-2014_0005.jpg
Kurz vor dem Start der Europatournee verkünden Six Feet Under einen Personalwechsel. Marco Pitruzzella gibt demnach nicht länger den Takt an.
Six Feet Under haben über die Sozialen Netzwerke verlauten lassen, dass Schlagzeuger Marco Pitruzzella nach 13 Jahren nicht länger Teil der Band ist – und das kurz vor der anstehenden Tour durch Europa. Über die Beweggründe schweigt sich die Formation um Chris Barnes aus, doch immerhin ist für Ersatz gesorgt. Willkommen und Tschüs! Im offiziellen Statement heißt es zunächst: „Wir wollen all unseren Fans weltweit mitteilen, dass wir uns riesig darauf freuen, in der kommenden Woche unsere Europatournee zu starten und damit unseren intensiven Sommer-Tour-Plan einzuläuten.“ Fast beiläufig bitten Six Feet Under darum, Ruston Grosse als neuen Schlagzeuger willkommen zu…
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