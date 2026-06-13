Doro Pesch feiert ihren 62. Geburtstag – und das im großen Stil. Zeit, um auf einige Errungenschaften der Metal-Queen zurückzublicken.

Doro Pesch erblickte am 3. Juni 1964 in Düsseldorf das Licht der Welt. Zunächst Frontfrau bei Warlock, veröffentlichte die Metal-Queen 1989 ihr Solodebüt FORCE MAJEURE. Sie gilt als wesentliche Vorreiterin für Frauen in der Metal-Szene und kann inzwischen mehr als 40 Jahren Bühnenerfahrung aufweisen. Heute feiert Doro ihren 62. Geburtstag. Grund genug, um auf einige Highlights ihrer Karriere zurückzublicken. Die Errungenschaften der Doro Pesch Zu Beginn des vergangenen Jahres erhielt die „Queen of Metal“ eine Goldene Schallplatte für ihr Debütalbum. Im April 2025 wurde die Düsseldorferin in ihrer Heimatstadt für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Scorpions-Frontmann Klaus Meine, der ein langjähriger Freund…