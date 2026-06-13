Vor Kurzem wurde Josey Scott auf Tour ein Anhänger voller Equipment und Merch gestohlen. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen in Haft.

Ex-Saliva-Frontmann Josey Scott und seiner Band wurde Ende April in Tulsa, Oklahoma, sein gesamter Tourtrailer gestohlen. Scott veröffentlichte Fotos des gestohlenen Equipments – darunter Instrumente, Merchandise, Bühnenkleidung und andere persönliche Gegenstände – und bat seine Fans um Hilfe bei der Suche. Darüber hinaus starte der Musiker eine Crowdfunding-Kampagne, um den Verlust ausgleichen zu können. Clever geht anders Inzwischen können Josey Scott und seine Gefährten aufatmen. Am 4. Mai gab die Polizei von Tulsa in einer Pressemitteilung bekannt, einen Verdächtigen festgenommen zu haben. Der Clou: Der Verdächtige, der als der 47-jährige Jason Wofford identifiziert wurde, trug ein Josey Scott-Shirt, das scheinbar…