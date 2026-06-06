METAL HAMMER berichtet live und direkt von Rock am Ring 2026 am Nürburgring.

Rock am Ring gehört zu den größten Festivals der Republik – und das seit nunmehr über 40 Jahren. Dieses Jahr wird es besonders metallisch! Das will sich METAL HAMMER natürlich nicht entgehen lassen: Wir sind für euch am Nürburgring, um zu berichten, ob der Ring würdig gerockt wird. Von Freitag bis Sonntag spielen bei Rock am Ring (das Schwester-Festival Rock im Park findet parallel in Nürnberg statt) sind Bands wie Iron Maiden, Volbeat, Linkin Park, Within Temptation, Bloodywood, The Pretty Reckless, Bury Tomorrow, Ice Nine Kills, Sabaton und viele mehr angekündigt. Das Wetter verspricht ein wenig durchwachsen zu werden –…