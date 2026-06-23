The Dillinger Escape Plan haben Daten für kommende Konzerte bekanntgegeben. Die Reunion soll dieses Mal final sein.

Schon zum zweiten Mal seit ihrer Auflösung 2017 kündigen The Dillinger Escape Plan eine Reunion-Tournee an. Dieses Mal soll es jedoch bei einem finalen Abschluss bleiben. Reunion mit altem Sänger Bereits 2023 verkündete die Band eine Reunion-Tournee anlässlich ihres 1999 erschienenen Debüts CALCULATING INFINITY. Hierfür taten sie sich wieder mit Sänger und Gründungsmitglied Dimitri Minakakis zusammen. Außerdem Teil des Line-ups sind die Gitarristen Ben Weinman und James Love, Bassist Liam Wilson und Schlagzeuger Billy Rymer. Minakakis war seit 2000 nicht mehr Teil der Band gewesen. Bis zur Auflösung der Band 2017 hatte Greg Puciato das Mikrofon in der Hand. Was…