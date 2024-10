Krokus: Rücktritt vom Rücktritt

2018 verkündeten Krokus, dass sie in den wohlverdienten Ruhestand sowie auf Abschiedstournee gehen wollen. 2020 gab es hierbei jedoch Schwierigkeiten — aufgrund der Coronapandemie. Die Schweizer kündigten zwar immer wieder an, dass jene Konzertreise nachgeholt werden soll, doch nun sieht es so aus, dass die Hard-Rocker gar nicht mehr Lebwohl sagen, wie Sänger Marc Storace im Interview mit ‘The Metal Voice’ verraten hat.

„Krokus sind neu geboren“, stellt der Musiker klar. „Wir fühlen uns alle wieder frisch und hatten einen echt feinen Lauf [mit Liveshows in 2022, 2023 und 2024 — Anm.d.A.]. Die Stimmung in der Band ist wirklich harmonisch. Und ich spüre keine schlechten Vibes, weil ich meine Solosachen mache. Denn sie wissen, dass ich es gemacht habe, weil ich in einer Lockdown-Situation war. So fing es an — und es lief einfach weiter. Das mache ich nicht, weil ich Krokus verlassen will. Krokus ist mein Lebenswerk. Es ist mein Haupt-Baby seit Ende 1979 — mit ein paar Pausen hier und da.

Das passiert in allen Bands. Und wir hatten so viele Musikerwechsel, Höhen und Tiefen, Probleme und Rechtsstreite. Aber wir sind noch immer zusammen, weil die Musik und unsere Geschichte uns zusammenhält. Es ist eine sentimentale Sache. Da geht es um brüderliche Liebe, ohne kitschig sein zu wollen, denn so sind wir nicht. Wir treffen uns nicht, um eine Flasche Wein zu trinken — wir treffen uns nicht außerhalb der Arbeitszeit, wenn man so will. Ich genieße jedes Mal, wenn ich nach Solothurn zur Probe fahren muss, wo die Band herkommt. Das funktioniert. Es ist ein nettes Team. Die Mannschaft steht, und es ist großartig.“ Neue Musik zu schreiben, plant die Formation laut Storace aktuell nicht.

