Kvelertak: Gitarrist Bjarte Lund Rolland steigt aus

Kvelertak und ihr langjähriger Gitarrist Bjarte Lund Rolland gehen auseinander. Der Norweger spielte seit 2007 bei der Black’n’Roll-Formation. Die aktuell laufende Konzertreise durch Norwegen sowie die anstehende Tournee durch Europa im Februar bestreitet die Band folglich als Quintett. Zu den Gründen des Ausstiegs machten die Musiker keine Angaben.

Auszeit?

„Gitarrist Bjarte Lund Rolland verlässt Kvelertak und wird deswegen nicht an der anstehenden Tournee teilnehmen“, heißt es im zugehörigen Statement. „Nach fünf Alben und unzähligen Konzerten auf der ganzen Welt gehen Bjarte und die Band getrennte Wege. Die kommende Tournee — die am 31. Oktober 2024 in Norwegen begann und am 28. Februar 2025 in Deutschland endet — wird wie geplant vonstatten gehen. Dies wird die letzte Chance für eine absehbare Zukunft sein, um Kvelertak live zu sehen.“ Was auch immer Letzteres konkret heißen soll…

Des Weiteren kommentieren die Metaller: „Bjartes Talent, Riffs, Songs und Bühnenpersönlichkeit waren elementar dafür, Kvelertak auf die Weltkarte zu setzen. Wir danken ihm für fünf Alben und viele großartige Jahre auf Tour. Im Augenblick wissen wir nicht, was die Zukunft bringt. Aber die ‚Krøterveg Te Helvete Tour‘ geht mit voller Kraft weiter bis zu dem, was das letzte Konzert für die absehbare Zukunft in München am 28. Februar 2025 sein wird. Wir wollen den Fans für ihre Unterstützung danken und freuen uns darauf, euch in den kommenden Monaten auf Tour zu sehen.“

