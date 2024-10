Kvelertak und Mantar gehen zusammen auf Tour

Im kommenden Jahr schicken sich zwei hochkarätige Kapellen aus dem alternativen Metal-Bereich an, die hiesigen Clubs unsicher zu machen. So kommen Kvelertak und Mantar im Februar gemeinsam auf Tour. Als Support fahren dabei noch Urne mit. Der Dreierpack macht in vier deutschen Städten Station, ansonsten fahren die Bands noch Paris und Haarlem an.

Neue Platte

Darüber hinaus gibt es noch mehr News von Mantar: Frontschreihals und Gitarrist Hanno Klänhardt sowie Schlagzeuger Erinç Sakarya kündigen im selben Atemzug noch ein neues Studioalbum an. „Ratet mal?! Wir haben es wirklich getan! Unser neues Album erscheint am 14. Februar 2025. Um dieses weltbewegende Ereignis zu zelebrieren, werden wir uns mit Kvelertak zusammenschließen, um im Mantar-Stil zu feiern und nichts außer der Apokalypse und Zerstörung zu hinterlassen. Weitere Information zum neuen Album gibt es bald. Holt euch jetzt eure Tickets, wir sehen uns im Februar!“

Des Weiteren sind Kvelertak und Urne zu den sechs untenstehenden Terminen noch in Großbritannien und Luxemburg unterwegs. Die norwegischen Black’n’Roller haben mit ENDLING am 8. September 2023 ihr mittlerweile fünftes Studiowerk veröffentlicht. Die Scheibe erschien über Rise Records. In unserer Review dazu hieß es: „Manche Bands können kein schlechtes Album abliefern – das norwegische Drei-Gitarren-Gestirn Kvelertak gehört definitiv dazu. […] Wie bereits auf dem Vorgänger SPLID (2020) macht Ivar Nikolaisen einen überragenden Job am Mikro – im Titel-Track trällert der Blindschopf sogar richtiggehend. Insofern stellt sich vom Feeling her schnell ein gutes Gefühl ein.“

Kvelertak + Mantar + Urne — Tour 2025

15.02. Berlin, Astra Kulturhaus

16.02. Hamburg, Große Freiheit

18.02. NL-Haarlem, Patronaat

25.02. FR-Paris Cabaret Sauvage

27.02. Wiesbaden, Schlachthof

28.02. Munich, Theaterfabrik

