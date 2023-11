Zum Ausklang des Wochenendes strahlt der WDR vier metallische Performances von Prong, Waltari, We Scrape The Sky und Seedy Jeezus aus.

Am Wochenende gibt es wieder eine Runde Heavy Metal im TV zu bestaunen. So zeigt der WDR in der Nacht von Sonntag auf Montag drei lautstarke Konzerte. Am 25. September 2023 geht es um 1.55 Uhr los -- auf dem Programm stehen die Shows von Prong, Waltari und We Scrape The Sky vom 13. August 2023 im Kölner Gebäude 9. Hernach setzt es sogar noch eine Darbietung vom Freak Valley Festival. Den Anfang machen Sänger und Gitarrist Tommy Victor, der seine Band 1986 in der Hardcore-Szene von New York gegründet hat. Nach zwei recht räudig ausgefallenen Indie-Releases unterschrieben Prong 1989…