Metal im TV: Prong + Waltari + We Scrape The Sky im WDR

Metal im TV: In der Nacht auf Montag sind Prong (hier bei einer Show am 09.11.2014 in Nürnberg) im WDR zu sehen

Am Wochenende gibt es wieder eine Runde Heavy Metal im TV zu bestaunen. So zeigt der WDR in der Nacht von Sonntag auf Montag drei lautstarke Konzerte. Am 25. September 2023 geht es um 1.55 Uhr los — auf dem Programm stehen die Shows von Prong, Waltari und We Scrape The Sky vom 13. August 2023 im Kölner Gebäude 9. Hernach setzt es sogar noch eine Darbietung vom Freak Valley Festival.

Den Anfang machen Sänger und Gitarrist Tommy Victor, der seine Band 1986 in der Hardcore-Szene von New York gegründet hat. Nach zwei recht räudig ausgefallenen Indie-Releases unterschrieben Prong 1989 bei Epic Records, mit denen sie in den Neunziger Jahren ihre erfolgreichste Zeit erlebten. Musikalisch tanzen die Ostküsten-Metaller auf vielen Hochzeiten. Der Sound des Trios bewegt sich im Spannungsfeld zwischen Groove Metal, Industrial Metal und Crossover Thrash, womit die Formation Gruppen wie Korn, Demon Hunter, Nine Inch Nails, Pantera und White Zombie beeinflusst hat.

Buntes Programm

Weiter geht es um 3.25 Uhr mit den finnischen Metallern Waltari. Das Septett aus Helsinki spielt eine ziemlich abwechslungsreiche und eklektische Stahl-Legierung. 1986 von Frontmann Kärtsy Hatakka, Gitarrist Jariot Lehtinen sowie dem damaligen Drummer Sale Suomalainen gegründet, stieg bereits 1989 mit Sami Yli-Sirniö ein weiterer Saitenstreichler ein, der mittlerweile auch bei Kreator und Barren Earth mitmischt. Die Auftritte der spannenden und experimentierfreudigen Nordlichter sind stets eine Schau.

Um 3.55 Uhr sind dann die Kölner Newcomer We Scrape The Sky an der Reihe. Die Rheinländer kommen musikalisch wohl als modernste Band der Nacht daher, vermengen sie doch Metalcore und Progressive Metal. Und wer danach immer noch nicht genug hat, kann sich ab 4.30 Uhr noch die Seedy Jeezus-Show vom Freak Valley Festival 2023 reinziehen. Das Dreiergespann aus Down Under spielt Retro-Rock, der stark vom Psychedelic und Hard Rock der Sechziger und Siebziger beeinflusst ist. Deswegen wurden die Australier schon einmal als „die bärtigen Schamanen der Riffologie“ bezeichnet.

Wer es nicht vermag, für Prong, Waltari, We Scrape The Sky und Seedy Jeezus die Nacht von Sonntag auf Montag mehr oder weniger durchzumachen, braucht sich keine Sorgen zu machen. In der WDR-/ARD-Mediathek kann man sich die Konzerte auch später noch zu Gemüte führen.

