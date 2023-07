Metal im TV: Foo Fighters, Guns N‘ Roses, Kiss und Alice Cooper bei 3sat

Die frühen Samstags-Rock-Vögel zwitschern bereits ab 06:35 Uhr auf dem Kultursender: Mit Foo Fighters beginnt 3sat einen weiteren „Pop Around The Clock“-Tag voller Musik. Von (Hard) Rock über unvermeidlichen Pop bis hin zu final Revolutionärem steht der 22.07.2023 ganz im Zeichen von Melodie, harten Gitarren und Wut.

Foo Fighters

Das 60-minütige Foo Fighters-Konzert vom Juni 2008 in der ausverkauften Wembley Arena in London mit den Überraschungsgästen Jimmy Page und John Paul Jones macht den Anfang. Nach diesem Gig gab Dave Grohl bekannt, dass Foo Fighters eine längere Pause einlegen: „Wir haben niemals eine längere Pause gehabt. Nach diesem Konzert in Wembley sollten wir erst einmal zehn Jahre Pause machen und erst dann zurückkommen, wenn uns die Leute vermissen.“ Doch schon im April 2011 atmeten die Fans der Foo Fighters auf: Das Album WASTING LIGHT erschien.

Tracklist „Live At Wembley Stadium“

Pretender Times Like These Skin And Bones Marigold My Hero Cold Day In The Sun Everlong Rock And Roll (mit Jimmy Page & John Paul Jones von Led Zeppelin) Ramble On (mit Jimmy Page & John Paul Jones von Led Zeppelin) Best Of You

Guns N‘ Roses

Unter dem Titel „Hard ’n‘ Heavy: The Story of Guns N‘ Roses“ folgt um 8 Uhr ein 60-minütiger Film von John Piper. „Von ihrem Welthit ‘Welcome To The Jungle’, dessen provokantes Musikvideo anfangs von MTV boykottiert wurde, bis hin zu ihrem Erfolgssong ‘Sweet Child O‘ Mine’, ihrem ersten und einzigen Nummer-eins-Hit in den USA. Freunde und Vertraute der Band, darunter der Publizist Arlett Vereecke und der Fotograf Marc Canter, teilen ihre Erinnerungen an Guns N‘ Roses‘ Reise in den späten 1980er-Jahren: von den unbekannten Musikern auf dem Sunset Strip in Los Angeles hin zu einer der größten Bands aller Zeiten.“ (Quelle: 3sat)

Ebenfalls von John Piper ist der Streifen „Hard ’n‘ Heavy: The Story of Kiss“, allerdings nur 42 Minuten lang, der um 9 Uhr startet. „Markenzeichen der vier Rocker waren die aufwendigen Make-ups, hinter denen sie jahrelang ihre Identität versteckten. Wer sind die Männer hinter den Masken? Wer waren ihre musikalischen Einflüsse? Und wie gelang es ihnen, immer wieder neue Fan-Generationen zu erobern? Wegbegleiter, Kollegen und Fans der ersten Stunde zeichnen anhand der drei Songs, die die Karriere von KISS am meisten geprägt haben, den Aufstieg, die internen Konflikte und das triumphale Comeback der Band nach.“ (Quelle: 3sat)

Um 9:40 Uhr die finale „Hard ’n‘ Heavy“-Episode von John Piper, die sich mit Alice Cooper beschäftigt.„Von den musikalischen Anfängen als Vincent Damon Furnier bis hin zum Solokünstler Alice Cooper – der Rockmusiker will mit seinen Songs und Bühnenshows provozieren. Seine Karriere ist geprägt von großen Erfolgen, aber gleichzeitig auch von lebensbedrohlichen Exzessen. Wegbegleiter und ehemalige Bandmitglieder geben Einblick in das bewegte Leben und die Karriere von Alice Cooper. Songs wie ‘School’s Out’ oder der Megahit ‘Poison’ machen ihn noch zu Lebzeiten zu einer Legende.“ (Quelle: 3sat)

‘The True Story Of Punk’

Sehenswert ist die darauf folgende zwanzigminütige David Bowie-Dokumentation ganz gewiss auch. Wer noch mal vernünftige Musik hören will, muss sich allerdings bis spät in die Nacht gedulden. Ab 3:25 Uhr zeigt 3Sat eine vierteilige Dokumentation namens ‘The True Story Of Punk’: Die Episoden ‘Die Geburt’, ‘Die Welle’, ‘Hardcore’ und ‘Das Erbe’ beschäftigen sich mit Aufstieg, Entwicklung und Folgen der Punk-Bewegung von den mittleren Siebziger Jahre bis heute.

„Schräg, wild und laut: The Stooges mit Iggy Pop, MC5 oder die New York Dolls. Mit ihren kurzen, schnellen Songs und übersteuerten Gitarrenverstärkern gelten sie als Vorreiter des Punk.“ (‘Die Geburt’ in der Mediathek)

„Schrille Outfits, provokante Texte und harter Sound: Mitte der 1970er-Jahre überrollt die Punk-Welle England. Mitverantwortlich für das dortige Aufblühen der Punk-Bewegung: die Sex Pistols.“ (‘Die Welle’ in der Mediathek)

„Schnell und hart – das ist „Hardcore“. Punkbands bringen in den 1970er-Jahren Heavy-Metal-Einflüsse aus ihrer Jugend in die Musik ein und schaffen eine neue Underground-Bewegung.“ (‘Hardcore’ in der Mediathek)

„In den 1980er-Jahren wird Punk poppiger. In den USA formieren sich Bands wie Bad Religion und NOFX. Anfang der 1990er erlebt der Punk sein Revival mit dem Durchbruch der Band Green Day.“ (‘Das Erbe’ in der Mediathek)

