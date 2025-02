METAL HAMMER präsentiert: Disturbed

Die Tournee feiert das 25. Jubiläum des bahnbrechendem Debütalbums von Disturbed, das der Band breite Aufmerksamkeit verschaffte und eines der wichtigsten und einflussreichsten Heavy Metal-Alben aller Zeiten ist. An jedem Abend werden zwei Musik-Sets gespielt. Den Anfang machen Disturbed mit einer vollständigen Darbietung ihres Albums THE SICKNESS, das fünffach mit Platin ausgezeichnet wurde, gefolgt von einem vollständigen Set ihrer größten Hits.

Bis heute haben Disturbed mit über 17 Millionen verkauften Tonträgern und 14 Milliarden Streams einen rekordverdächtigen Erfolg erzielt. Alles begann mit THE SICKNESS, das die Songs ‘Down With The Sickness’ (kürzlich mit achtfach Platin ausgezeichnet), ‘Stupify’ (zweifach Platin), ‘Voices’ (Gold) sowie ‘The Game’ (Gold) enthält. Das Album erreichte Platz 29 der Billboard Top 200 und war insgesamt 106 Wochen in den Charts. Bis heute wurde THE SICKNESS weltweit 2,5 Milliarden Mal gestreamt.

Es wurde auf Platz 24 der Loudwire-Liste der „25 besten Hard Rock-Debütalben“ sowie in die METAL HAMMER-Liste der „20 besten Alben 2000“ aufgenommen, zudem in der Revolver Magazine-Liste der „20 wichtigsten Nu Metal-Alben“ hervorgehoben. Billboard schrieb bei der Veröffentlichung über den Titel-Track: „‘Down With The Sickness’ ist natürlich der Inbegriff eines Disturbed-Songs, der das brodelnde Temperament der Band und ihren inzwischen berühmten Tribal-Beat und das Gurgeln der Gitarren in dreieinhalb Minuten Alt-Metal-Chaos vereint. Er ist bedrohlich, rhythmisch und rebellisch.“

Disturbed + Megadeth – The Sickness 25th Anniversary Tour

01.10. Düsseldorf, PSD Bank Dome

03.10. Stuttgart, Schleyerhalle

17.10. München, Olympiahalle

18.10. Berlin, Velodrom

