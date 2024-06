Lacuna Coil trennen sich von Gitarrist Diego Cavallotti

Diego Cavallotti mit Lacuna Coil beim Alcatraz Metal Fest am 14. August 2022 in Belgien

Lacuna Coil vollziehen eine personelle Veränderung. So gehen die italienischen Goth-Metaller und Gitarrist Diego Cavallotti ab sofort getrennte Wege. Wer der Nachfolger des Musikers am Sechssaiter wird oder warum die Band diesen Schritt als notwendig erachtet, hat sie (noch) nicht verraten. Aktuell besteht die Gruppe also aus Frontfrau Cristina Scabbia, Shouter Andrea Ferro, Bassist Marco Coti Zelati und Schlagzeuger Richard Meiz.

Weiter, immer weiter…

„Während wir einen neuen Zyklus angehen, indem wir unser nächstes Album schreiben und aufnehmen, trennten wir uns von Diego ‚DD‘ Cavallotti“, lassen Lacuna Coil in den Sozialen Medien wissen. „Wir wollen ihm für die vielen unvergesslichen Augenblicke danken, die wir über die Jahre mit ihm erlebt haben. Und wir wünschen ihm nur das Beste für seine zukünftigen Unternehmungen. Alle kommenden Live-Pläne bleiben hiervon unberührt. Und die neuen Lieder nehmen Form an. Wir können es nicht erwarten, sie mit unseren Fans zu teilen.“

Diego Cavallotti stiegt 2016 bei Lacuna Coil ein — als Ersatz für den vorherigen Gitarristen Marco „Maus“ Biazzi. Letzterer begründete seinen Ausstieg wie folgt: „Ich spürte, dass ich in diesem Projekt nicht mehr länger etwas beitragen konnte. Also entschied ich mich, meine zweite Familie Lacuna Coil hinter mir zu lassen, um einen anderen Weg zu beschreiten und eine neue Herausforderung in meinem Leben zu suchen.“ Das letzte musikalische Lebenszeichen gab die Formation im April 2024 von sich. Auf der Single ‘In The Mean Time’ lieferte New Years Day-Frontmann Ash Costello einen gesanglichen Gastbeitrag.

