Leute verwechseln Wolfsgruß mit Pommesgabel

Heavy Metal-Ikone Ronnie James Dio wäre heute stolze 82 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Geburtstags erinnern wir mit einem kleinen Rückblick an den unvergessenen Musiker.

Ronnie James Dio, geboren als Ronald James Padavona, war eine Symbolfigur des Heavy Metal. Schon als Kind entdeckte er seine große Leidenschaft für die Musik. Obwohl er keine formale Gesangsausbildung hatte, entwickelte er beim Spielen von Waldhorn und Trompete bereits im jungen Alter eine ausgezeichnete Atemtechnik, die später sein Gesangstalent prägte. Von einer Highschool-Band zu Black Sabbath 1957 gründete Dio in New York die Rockabilly-Schulband Vegas Kings. Er machte sich später als Lead-Sänger von Ronnie & The Red Caps und Ronnie Dio & The Prophets einen Namen. Sein Durchbruch kam aber erst, als Roger Glover und Ian Paice von Deep…