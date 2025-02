Graham Bonnet Band: Bruce Dickinson als Gast?

Das letzte Album der Graham Bonnet Band trug den Namen DAY OUT IN NOWHERE und erschien vor mittlerweile drei Jahren. An Gästen mangelt es Bonnet nicht, so sind auf dem Drittwerk seiner Solo-Band unter anderem Arch Enemy-Gitarrist Jeff Loomis und Roy Z zu hören, welcher sowohl bei Rob Halfords als auch bei Bruce Dickinsons Soloprojekten in die Saiten greift.

In einem neuen Interview mit dem Podcast ‘Beyond The Vibe’ spricht Graham Bonnet über die Pläne für sein nächstes Album mit der Graham Bonnet Band. „Alle drei Alben von uns haben es in die Charts geschafft“, erzählt er. „Sie sind gut angekommen. Die Lieder sind wirklich gut geworden. Nun arbeiten wir an unserem vierten Album.“ Auch hier sind wieder prominente Gäste geplant: „Ich habe vor Kurzem Bruce Dickinson getroffen. Bruce könnte auf diesem neuen Album mit mir singen. Ich habe ihn schon mehrmals getroffen.“

Die Graham Bonnet Band war lange in der Planung

Empfehlung der Redaktion Graham Bonnet: „Yngwie Malmsteen wollte mich erdrosseln“ Dass man einem Sänger nicht den Hals zudrücken darf, hat der schwedische Gitarrist Yngwie Malmsteen 1984 bei Graham Bonnet gelernt. Bonnet ist seit Jahrzehnten ein einflussreicher Hard Rock-Sänger. Unter anderem war er bei Rainbow, der Michael Schenker Group, Alcatrazz und nicht zuletzt Impellitteri aktiv. Bei Ersteren ersetzte er 1979 den früheren Frontmann Ronnie James Dio. Das erste Werk, an dem er mitgewirkt hat, war DOWN TO EARTH (1979), welches sich später als eines der beliebtesten Rainbow-Alben herausstellte. Bereits in den frühen Achtzigern verließ er die Band allerdings wieder, um sich auf seine Solokarriere zu fokussieren. Das erste vollständige Album seiner Solo-Band erschien jedoch erst drei Jahrzehnte später: 2016 veröffentlichte er THE BOOK.

