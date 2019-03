Lordi: Langzeit-Bassist OX verlässt die Band

Foto: Marc Hansen. All rights reserved.

Die finnische Hard Rock-Band Lordi hatte gestern eine traurige Nachricht über die sozialen Medien zu verbreiten. Ihr langjähriger Bassist Samer el Nahhal – besser bekannt als OX – wird die Band nach den Festivalauftritten dieses Sommers verlassen.

Der Musiker erklärte dazu: „Es ist der Tag gekommen, an dem ich euch sagen muss, dass ich Lordi verlassen werde. Es gibt kein Drama, keine größeren Probleme oder ähnliches. Ich habe nur das Gefühl, etwas anderes in der Musik tun zu müssen und für andere musikalische Reisen zur Verfügung zu stehen, was auch das für welche sein werden."

Nach dem Sommer ist Schluss

„Ich werde die Sommer-Festivals noch mit Lordi spielen, danach ist es dann an der Zeit für den neuen Mann, für mich zu übernehmen. Ich möchte der Band und vor allem den besten Fans auf dieser Erde für diese 13 Jahre und den großartigsten Ritt meines Lebens danken. Ich liebe euch alle von Herzen und ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder sehen werden.“

Seit 2005 war Samer el Nahhal Bassist der Band und hatte auch auf dem aktuellen neuntes Studioalbum SEXORCISM, das im Mai letzten Jahres erschien, mitgewirkt. Wer den Langzeit-Bassisten nach den Sommerkonzerten ersetzen wird, ist noch nicht bekannt.