Kooperation

‘Lords Of Chaos‘: So könnt ihr den Film vor DVD-Start im Internet ansehen

Im Februar dieses Jahres kam ‘Lords Of Chaos‘ in die deutschen Kinos, am 05. April feiert der Film von Jonas Åkerlund seine offizielle Heimkinopremiere auf Blu-ray und DVD. Wer nicht mehr so lange warten will, kann den Film aber auch schon vorher bei BILDplus streamen.

Mit BILDplus ‘Lords Of Chaos‘ vor dem DVD-Start sehen

Bei BILDplus könnt ihr den Film ‘Lords Of Chaos‘ am Donnerstag und Freitag (04.04. und 05.04) auf Deutsch anschauen.

Folgt dazu einfach diesem Link:

Über den Film:

‘Lords Of Chaos‘ ist die Verfilmung des gleichnamigen Buches aus dem Jahr 1998 und gilt in Black-Metal-Kreisen als Kult. 20 Jahre später nahm sich Regisseur Jonas Åkerlund der Geschichte über die Anfänge des norwegischen Black Metal an und verfilmte sie mit Rory Culkin in der Hauptrolle. Darum geht es:

‘Lords Of Chaos’ greift die Begebenheiten der norwegischen Black-Metal-Musikszene der frühen 1990er Jahre auf. Der Streifen wird als die furchterregende Geschichte beschrieben, die auf realen Ereignissen basiert und den zum Albtraum mutierten Traum einer Gruppe von Teenagern zeigt, die völlig außer Kontrolle geraten. ‘Lords Of Chaos’ zeigt das Leben von Øystein „Euronymous“ Aarseth, dem Gründungsmitglied von Mayem, das 1993 von Burzum-Gründer Varg Vikernes ermordet wurde.

Jonas Åkerlund saß damals schon bei Bathory am Schlagzeug und hat seitdem viele Musikvideos gedreht, darunter auch für Rammstein. Im Gespräch mit „The Hollywood Reporter“ erzählt er über seinen Film:

„Es ist an sich eine sehr dunkle Geschichte, aber es fiel mir schwer, etwas über Musik und junge Menschen so vollkommen ohne Humor zu erzählen. Daher ist es auch wirklich lustig, aber definitiv keine Komödie. Der Film beinhaltet einige Horror-Elemente, ich habe versucht, die Mordszenen so authentisch und realitätsnah wie möglich zu gestalten, indem ich die Polizeiberichte ausführlich studierte, aber es ist definitiv kein Horrorfilm. Im Endeffekt kommt es am ehesten einem Beziehungsdrama nahe, es geht wirklich um die Geschichte – fast um die Liebesgeschichte – zwischen den einzelnen Charakteren.“

Neben Rory Culkin hat auch der deutsche Schauspieler Wilson Gonzales eine Rolle im Film.

Trailer:

Bei BILDplus könnt ihr den Film ‘Lords Of Chaos‘ am Donnerstag und Freitag (04.04. und 05.04) auf Deutsch anschauen.

Folgt dazu einfach diesem Link: