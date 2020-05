Kooperation

MagentaMusik 360 zeigt #DaheimDabeiKonzerte – diese exklusiven Musik-Sessions versüßen den Sommer

Konzerte und Festivals können wir momentan nicht besuchen – auf das gute Gefühl, dass uns Musik gibt, müssen wir aber trotzdem nicht verzichten. Dank der Kooperation von MagentaMusik 360 und Rolling Stone, Metal Hammer und Musikexpress wird der Festival-Sommer einfach nach Hause verlegt! Und das Beste: Die #DaheimDabeiKonzerte mit spektakulären Acts wie Mando Diao, Max Raabe, Rage, Rufus Wainwright, Lucinda Williams und Doro stehen jederzeit zum Anschauen bereit.

Wann gibt es welche Solo-Künstler und Bands zu sehen?

Vom 27. April bis 03. Juni gibt es von Montag bis Freitag und immer pünktlich um 19 Uhr ein neues #DaheimDabeiKonzert zu sehen: Mit dabei sind sowohl große Namen als auch spannende Newcomer, von denen die Musikredaktionen des Rolling Stone, Musikexpress und Metal Hammer begeistert sind. Von talentierten Singer/SongwriterInnen über Metal-Acts bis hin zu Vertretern aus den Genres Elektropop und Indie-Rock ist für jeden Musikgeschmack das Richtige dabei. Das exklusive Konzertprogramm gibt es hier im praktischen Überblick.

Tipp: Die Liste der bevorstehenden Sessions wird ständig aktualisiert – es lohnt sich also öfter vorbeizuschauen, um keinen Lieblings-Act zu verpassen.

Außerdem machen wir mit MagentaMusik 360 den Freitag zum Festival-Tag: Gleich drei Acts versüßen dann mit einzigartigen Performances das bevorstehende Wochenende. Den Anfang machte am 1. Mai der „Metal Hammer Day“ mit Doro, Rage und Beasto Blanco, in der Woche darauf folgte der „Rolling Stone Day“ mit Jerry Leger, Frank Spilker (Die Sterne) und Rufus Wainwright. Am 22. Mai findet zudem der „Musikexpress Day“ statt. Auch hier kann man sich bereits auf drei hochkarätige Acts freuen, die man sich auf dem Lieblingsfestival nicht entgehen lassen würde.

#DaheimDabeiKonzerte: Wo sind die Sessions zu sehen?

Die Telekom bringt die talentierten Acts ganz einfach ins heimische Wohnzimmer oder aufs Smartphone und Tablet – wie immer im besten Netz. Mit MagentaMusik 360, auf MagentaTV und der Website und App sowie auf rollingstone.de, musikexpress.de und metal-hammer.de sind die #DaheimDabeiKonzerte von Montag bis Freitag pünktlich ab 19 Uhr zu sehen.

Kann man die #DaheimDabeiKonzerte auch später ansehen?

Keine Sorge, wenn mal etwas dazwischen kommt: Die intimen und exklusiven #DaheimDabeiKonzerte stehen auch später zum Anschauen bereit. Auf magenta-musik-360.de und in der Mediathek von MagentaTV sind sie nach der Ausstrahlung noch mehrere Wochen auf Abruf verfügbar, sodass man garantiert keine der Sessions verpasst. Aktuell können so beispielsweise die besonderen Mini-Konzerte von Roger O’Donnell, Eric Fish, Hamilton Leithauser, Jerry Leger, Lucinda Williams, Sasha, Andy Allo, Doro, Nik West und Rage aufgerufen werden.

Privat, absolut einmalig und intim: Diese Sessions sollte man sich nicht entgehen lassen. Denn so haben Sie die erstklassigen Acts garantiert noch nie gesehen.

Also nicht verpassen – die #DaheimDabeiKonzerte von Montag bis Freitag, immer um 19 Uhr oder später auf MagentaTV, magenta-musik-360.de und in der dazugehörigen App zum Nachschauen!

