Magnum planen Tributeshow für Tony Clarkin

Foto: Frank C. Dünnhaupt. All rights reserved.

auch interessant

Kurz nach dem Beginn des neuen Jahres gab es die traurige Nachricht: Tony Clarkin, Gitarrist und Haupt-Songwriter der britischen Rock-Band Magnum, verstarb wenige Wochen nach der Diagnose einer seltenen und unheilbaren Rückenmarkerkrankung. Angehörige, Freunde, Fans und Geschäftspartner zeigten sich zutiefst bestürzt.

Vorläufiger Abschied

Band-Kollege und Sänger Bob Catley verkündete im März die Auflösung der Band in einem emotionalen Video: „Ich habe über diese Entscheidung viel nachgedacht, aber ich kann ohne Tony nicht weitermachen. Wir haben unser Leitlicht verloren; unsere treibende Kraft; unseren Songwriter, Produzenten und Gitarristen. Er war alles in dieser Band und für mich. In den letzten 50 Jahren sind wir nirgends ohne einander hingegangen. Auf Tour oder im Studio – ich war immer an seiner Seite und habe mit ihm gearbeitet. Ich hatte ein wundervolles Leben mit Tony. Aber jetzt ist mir alles zu viel, Leute. Ohne Tony kann ich nicht weitermachen.“

Das Feuer ist zurück

Empfehlung der Redaktion Magnum: Tony Clarkin ist gestorben Rock Tony Clarkin, Gitarrist, kreativer Kopf und Haupt-Songwriter der britischen Rock-Band Magnum, ist am 07. Januar 2024 leider verstorben. Nun, acht Monate später, veröffentlicht Catley zusammen mit Keyboarder Rick Benton und Schlagzeuger Lee Morris ein weiteres Video. Diesmal haben Magnum jedoch gute Nachrichten im Gepäck. Catley war in den vergangenen Wochen mit Avantasia unterwegs, was ihm „Feuer“ zurückgegeben habe, „Tonys Lieder wieder zu singen“, so Catley. „Ich dachte, ich hätte diese Chance für immer verloren, aber jetzt ist jetzt. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass wir es wieder tun. Wir werden wieder rauskommen und eine Show zusammenstellen. Wir wollen Tony unsere Ehre erweisen und all den Songs Ausdruck verleihen, die er und ich über 50 Jahre lang gemacht haben. Ich kann es nicht glauben.“

Zudem vermisse er es, bei Magnum zu sein. Jedoch: „Es ist jetzt wiederhergestellt – mein Magnum-Herz ist zurück. Also werden wir im neuen Jahr zurückkommen, glaube ich. Wir sind hier, um zu euch sagen: Es wird ein Tribut für Tony geben; ein Best Of Magnum.“ So plant die Band derzeit eine mehrstündige Liveperformance, die in zwei Hälften geteilt sein soll und „an die sich die Leute erinnern werden.“ Abschließend fügte Catley hinzu: „Das ist also im Grunde alles. Ich bin zurück, wir sind zurück, und wir sehen uns im neuen Jahr. Lasst es euch nicht entgehen, denn es wäre eine Schande, diese Hommage an Tony zu verpassen.“

—

