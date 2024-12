Mainzer Kultclub Alexander The Great muss schließen

Die Betreiber des Mainzer Rock und Metal-Club Alexander The Great gaben auf Facebook bekannt, dass sie den Kultclub zum 1.1.2025 nach fast 25 Jahren schließen müssen. Gründe hierfür gibt es verschiedene. Bereits zu Coronazeiten hatte der Treffpunkt in der Hinteren Bleiche Probleme damit, sich über Wasser zu halten. Mithilfe von Spenden aus der Besucherschaft schaffte er es jedoch, diese Phase zu überleben. Dass offensichtlich vielen Mainzern etwas daran liegt, das Alexander The Great offen zu halten, reicht nun leider nicht mehr aus.

Gebäudeabriss macht Strich durch die Rechnung

Auch dass die Besucherzahlen in den letzten Jahren immer weiter zurückgegangen sind, hilft nicht. „Was 25 Jahre lang gut war, ist heute nicht mehr gefragt“, fasst der Betreiber zusammen. Die Festangestellten des Clubs sollen nun in den beiden anderen Kneipen des Veranstalters, Weintorklause und Good Time, untergebracht werden.

Optimismus für den Endspurt des Alexander The Great

„Lasst uns die letzten Tage noch einmal richtig abfeiern, an Silvester dann die letzten Stunden genießen. Ein leiser Abschied wird das nicht!“

