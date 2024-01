Für ‘The Day Before’ lief es schon vor dem Release nicht gut, doch nun scheint die Spitze des Eisbergs erlangt zu sein. Ein Skandal zum Jahresende.

Am 7. Dezember 2023 veröffentlichte Entwicklerstudio Fntastic das lang erwartete und groß angekündigte ‘The Day Before’ über die Plattform Steam. Wirklich abenteuerlich wurden jedoch nur die Tage danach - für Kunden und die Entwickler. Nur vier Tage später kündigen Letztere anscheinend ihr Ende an, da es an finanziellen Mitteln fehlt. Dies verkündet das Team auf der Plattform X. Fntastic geben dort bekannt, dass sämtliche verfügbaren Ressourcen und Arbeitsstunden in die Entwicklung von ‘The Day Before’ investiert wurden. Sie hatten die Absicht, neue Patches zu veröffentlichen, um das volle Potenzial des Spiels zu erreichen. Leider fehle es ihnen jedoch an finanziellen…