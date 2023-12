‘The Day Before’: Entwicklerstudio Fntastic schließt

Spotify bereitet für das kommende Jahr offenbar eine Reihe an neuen finanziellen Richtlinien vor, die vor allem kleine Bands spüren werden.

Mit Spotify als Musiker Geld zu verdienen ist nicht wirklich leicht. Dafür muss man als Band beziehungsweise Künstler einfach eine gewisse Reichweite haben. Nun bereitet der Streaming-Riese offenbar eine neue Auszahlungsstruktur vor, wodurch wohl noch weniger Knete bei kleineren Musikgruppen ankommt. Dies berichten Music Business Worldwide und Billboard. Auszahlungsschranken Aktuell zahlt Spotify Acts durchschnittlich zwischen 0,003 und 0,005 Dollar pro gestreamten Song, was sowieso schon ein lächerlicher Betrag ist. Doch nun sollen 2024 neue Vorgaben eingeführt und umgesetzt werden, die es schwerer machen, Tantiemen von Spotify ausgezahlt zu kriegen. So will das schwedische Unternehmen einen neuen Grenzwert einführen. Demnach muss…