Seit einiger Zeit machen sich Versengold auch verstärkt auf Metal-Festivals und in der Gaming-Szene breit – Grund genug, Geiger Florian Janoske zu Wort kommen zu lassen.

METAL HAMMER: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? Florian Janoske: Das müssen etwa 250 Games auf verschiedenen Plattformen sein. Mittlerweile habe ich meinen Katalog komplett online. Viele der alten CDs habe ich nicht mehr, irgendwann geben die den Geist auf ... MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders? FJ: Schwierig! Ich habe kurz überlegt, mit 'Diablo II', 'Skyrim', 'Red Dead Redemption 2' oder…