Enterprise Earth-Schlagzeuger Brandon Zackey versteht sich nicht nur aufs Draufhauen im Takt, sondern entpuppt sich auch als versierter Zocker-Rocker.

Das komplette Zocker-Interview mit Enterprise Earth-Schlagzeuger Brandon Zackey findet ihr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2024, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! METAL HAMMER: Was sind deine frühesten Erinnerungen bezüglich Videospielen? Brandon Zackey: Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Bruder eine Sega Genesis geschenkt bekam, als diese erschien. Danach spielte ich ständig ‘Mortal Kombat 2’ gegen meine älteren Brüder. MH: Dein Lieblingsspiel aller Zeiten? Was macht es für dich so besonders? BZ: ‘Bioshock’. Die darin aufgebaute Atmosphäre, die Story und der Spielmechanismus wirken auf mich einfach nur…