Nach zwei Alben mit den in Neuseeland beheimateten Euphoreon wendet sich Eugen Dodenhoeft wieder seinem symphonischen Melodic Death Metal-Projekt Far Beyond zu.

METAL HAMMER: Wie umfangreich ist deine Spielesammlung? Eugen Dodenhoeft: Ich bin kein Sammler, Konsolen und deren Spiele verkaufe ich irgendwann wieder. In meiner Steam-Library befinden sich aber mittlerweile über 250 Spiele. Diese verfluchten Sales ... MH: Auf welcher Plattform spielst du heute am häufigsten? ED: Eindeutig auf dem PC. Die PlayStation (aktuell PS5) habe ich nur für Exklusives, das nicht für PC erscheint. MH: Wie sehen dein…