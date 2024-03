Die METAL HAMMER-Aprilausgabe 2024: Das Metal-Jahr 1994, Rage u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2024 ab dem 15.03.2024 am Kiosk

Das Metal-Jahr 1994

Elf METAL HAMMER-Abgesandte haben sich in eine Zeitmaschine gesetzt und sind zusammen 30 Jahre in die Vergangenheit gereist – um festzustellen: Im Jahr 1994 war so viel Metallisches geboten, dass die üblichen 66,6 gewürdigten Alben nicht ausreichen würden. Also findet ihr in dieser extralangen Titelgeschichte einen Überblick über die wichtigsten 94 Platten eines äußerst spannenden Zeitraums.

Mit dem starken AFTERLIFELINES gewinnen die Teutonen unseren Soundcheck. Zudem blicken sie in Bildern zurück.

Szene-Special

Simon Ludwig sprach mit dem Team hinter der neuen Berliner Ausstellung über Heavy Metal in der DDR.

Das Drittwerk der Färinger dreht sich um Historisches. Gunnar Sauermann reiste zum Ort des Geschehens.

70.000 Tons Of Metal

Frank Thießies wohnte der größten Metal-Kreuzfahrt bei und bat für seinen Bericht zwei Streithähne um Hilfe.

Live

Lucifer, Mercenary, The Hirsch Effekt, Amaranthe, Praise The Plague, Dust Bolt, Steel Held High, Kataklysm, U.D.O.

Sonderbeilage

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 285 mit Feuerschwanz, Vulture, Voyager-X, Dominum, Ivory Tower, Nonexister

