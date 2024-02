Iron Maiden: Kooperation mit Horror-Game ‘Dead By Daylight’

Iron Maiden haben sich mit den Machern eines Videospiels zusammengeschlossen. So wird Eddie — das legendäre, von zahlreichen Album-Covern bekannte Maskottchen der Eisernen Jungfrauen — in ‘Dead By Daylight’ auftauchen. Zum Beispiel wird es einen Samurai-, einen Stranger- und einen Pharaoh-Eddie in dem Horror-Game geben. All das ist über den In-Game-Store erhältlich.

Nervenaufreibendes Versteckspiel

„Was für eine unglaublich aufregende, neue Kollaboration gibt es hier, die wir auskundschaften können“, lässt sich ‘Dead By Daylight’-Produktmanager Kirby Taylor zitieren. “ Eddie ist eine Ikone. Durch ein paar seiner berühmte Erscheinungen zu gehen, um zu sehen, mit welchen Killern wir sie paaren könnten, ist ein wahrgewordener Traum. Wir sind zudem froh, dass unsere Überlebenden auch ihren Spaß haben können — mit einigen tollen Tour-T-Shirts. Ein paar davon bieten sogar eine kleine Überraschung, abhängig vom Überlebenden — aber dies herauszufinden, überlassen wir den Spielern.“

Wo Eddie in Erscheinung tritt, darf natürlich Musik von Iron Maiden nicht fehlen. Und so ertönt der Klassiker ‘Fear Of The Dark’ immer dann in der Match-Lobby, wenn man sich für das Band-Maskottchen entschieden hat. Das 2016 veröffentlichte Multiplayer-Horror-Spiel ‘Dead By Daylight’ wurde von Behaviour Interactive entwickelt. Im Wesentlichen ist es ein nervenaufreibendes Versteckspiel in der dunklen Fantasiewelt „The Fog“. Insgesamt rund 60 Millionen Gamer zocken ‘Dead By Daylight’ weltweit auf verschiedenen Plattformen. Täglich sind es bis zu zwei Millionen Menschen, die „The Fog“ betreten. Weitere Information hierzu gibt es auf deadbydaylight.com.

