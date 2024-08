Iron Maiden arbeiten aktuell nicht an neuer Musik

Das letzte Iron Maiden-Album SENJUTSU erschien vor ziemlich genau drei Jahren. So langsam könnten die Briten also wieder daran denken, sich an neue Songs zu machen. Doch wie Bassist Steve Harris just im australischen ‘Everblack’-Podcast ausgeplaudert hat, haben die Heavy Metal-Legenden derzeit andere Sachen im Kopf.

Auf die Frage, ob Iron Maiden momentan schon an neuer Musik schrauben, antwortete der 68-Jährige: „Nein, im Augenblick nicht. Im Moment haben wir nichts in Arbeit. Doch das heißt nicht, dass es nicht passieren wird. Bruce [Dickinson, Sänger — Anm.d.A.] hat gerade seine Solotournee absolviert. Also hat er damit ein ziemlich lange Zeit verbracht. Daher weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht finden wir die Zeit, irgendwo ein neues Album hineinzustopfen. Das weiß man nie.“

Des Weiteren kam das Gespräch darauf, was Harris im Rest des Jahres vorhat. „Die nächsten vier Monate bis Weihnachten bin ich auf Tour [mit seinem Nebenprojekt British Lion — Anm.d.A.]. Was wir danach machen, kann ich gar nicht sagen. Ich nehme an, wir werden wahrscheinlich für eine kleine Weile eine Pause bei Iron Maiden einlegen. Ich habe für den Moment keine Pläne für irgendwas mit British Lion, was Anfang nächsten Jahres angeht. Aber wenn sich etwas ergibt, finde ich es schwierig, Dinge abzulehnen. Wir werden sehen.“

