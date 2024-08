Iron Maiden: Steve Harris will seine Autobiografie schreiben

auch interessant

Im Grunde wird von Musikkoryphäen erwartet, dass sie irgendwann eine Biografie veröffentlichen. Auch Iron Maiden-Bassist Steve Harris denkt darüber nach, seine Lebensgeschichte zu Papier zu bringen. Dabei ist er sich sicher, dass er dies auf jeden Fall tun will. Nur der konkrete Zeitpunkt ist noch unklar.

Iron Maiden: Steve Harris über seine Memoiren

Empfehlung der Redaktion 40 Jahre METAL HAMMER 40 Jahre METAL HAMMER: Die Iron Maiden-Titel 1984-2000 Heavy Metal Um unser Jubiläum gebührlich zu feiern, haben wir uns durch die Untiefen des Archivs gewühlt, um die schönsten Schätze aus 40 Jahren Maximum Metal zu bergen. Heute geht es wieder in die 80er und 90er, um eine ganz besondere Band zu würdigen: Iron Maiden. „Ich würde gerne ein Buch schreiben. Ich weiß, wie viel Arbeit und Zeit das kosten würde. Das ist also das eigentliche Problem“, erklärte Harris in einem Interview mit ‘Scars And Guitars’. „Ich habe ein paar Vorworte für die Bücher anderer Leute geschrieben, und selbst das braucht Zeit. Also dachte ich mir, wenn bereits ein Vorwort so viel Zeit kostet, wie wird es dann sein, ein komplettes Buch zu schreiben? Aber ja, ich bin sicher, dass ich irgendwann eines schreiben werde.“

SENJUTSU auf Amazon.de bestellen!

Die Idee, eine Biografie zu schreiben, diskutierte Harris bereits im März diesen Jahres im Interview mit ‘Trunk Nation With Eddie Trunk’. „Ich würde irgendwann gerne ein Buch schreiben, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Denn es gibt so viele andere Dinge, die ich mache, wenn ich nicht auf Tour bin. Ein Buch zu schreiben – das könnte ich nicht so machen wie Bruce (Dickinson, Sänger – Anm.d.A.). Ich meine, er macht einfach zehn Dinge gleichzeitig“, so Harris. „Er sagte mir, dass er sein Buch sogar in der Garderobe vor den Shows schrieb. Das kann ich nicht. Ich muss es irgendwie planen und wirklich methodischer angehen. Ich weiß also, dass es ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Aber ich würde gerne eines machen. Ich würde wahrscheinlich wirklich ein Buch nur über die Anfangszeit schreiben.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.