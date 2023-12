Es geht in die heiße Phase in Sachen ‘GTA 6’ Kommt es noch 2024? Wie wird es aussehen? Diese Fragen werden morgen geklärt.

Für ‘GTA’-Fans ist Weihnachten vorgelegt worden. Denn derzeit schmeißen die kommunikationsarmen Entwickler Rockstar Games mit Informationen um sich. Der Hype-Train fährt, mal sehen, ob dies morgen Abend auch noch so sein wird. Denn bereits am 5. Dezember um 15 Uhr erscheint der erste Trailer zum neuen ‘Grand Theft Auto’. Hier wird er zu sehen sein. Und wann erscheint es? Nun, den Investoren gegenüber kündigte Take Two-Boss Strauss Zelnick an, dass der Firma für das Geschäftsjahr 2025 ein bedeutender Meilenstein bevorstehe. Der ‘GTA’-Mutterkonzern erwartet also hohe Umsätze. Das Geschäftsjahr 2025 läuft bei Take Two von April 2024 bis Ende März 2025.…