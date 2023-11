Preis für ‘Diablo 4’-DLC bei 100 Dollar?

„Is this some out of season april fools joke?“ („Ist das ein verfrühter Aprilscherz?“). Diese berechtigte Frage stellte ein Fan bei der Blizzcon 2018, der hauseigenen Messe vom amerikanischen Entwicklergiganten Blizzard. Grund war damals die Ankündigung des Mobile-Games ‘Diablo: Immortal ’anstelle eines neuen, vollwertigen Teils auf PC und Konsole. ‘Diablo 4’ ist nun da, und allzu rosig läuft es für das Grind-Game nicht: Die Seasons sind nicht spannend genug, um die Spieler bei der Stange zu halten. Einige Wünsche, wie mehr Platz in den Kisten, werden gekonnt ignoriert.

Aber Moment mal? Nun taucht letzterer Wunsch doch auf, jedoch leider nicht in den kommenden Patchnotes, sondern einem internen Dokument aus dem Hause Blizzard, welches Fans über die mögliche Schmerzensgrenze bei der DLC-Bepreisung befragt. Der erste kostenpflichtige DLC ‘Vessel Of Hatred’ soll Ende 2024 erscheinen. Um das Preisschild besser gestalten zu können, will Blizzard mit einer Umfrage anscheinend testen, wie weit sie gehen können. Und nun könnte der Herr seine Frage gerne wieder stellen.

‘Diablo 4’: Progress durch Piepen

Ein YouTuber leakte diese Umfrage, die angeblich direkt von Blizzard stammt. Laut dieser liegen die Preisklassen bei $50, $70, $80 und $100. Je mehr man zahlt, desto mehr bekommt man – wie zum Beispiel mehr Platz in seiner Truhe. Außerdem könnten Boni wie frühe Zugänge für bestimmte spielverändernde Inhalte der Erweiterung enthalten sein. Ein NPC-Begleiter aus dem DLC dürfte somit für kaufkräftige Leute eine ganze Saison früher auf der Matte stehen.

Zudem soll man einzigartige Ausrüstungsgegenständen und legendäre Aspekten durch ein größeres Paket erhalten. Ob dieses Vorhaben tatsächlich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Fraglich wäre dann nur, wie lange Blizzard mit solchen Aktionen noch durch kommt.

