Piranha Bytes meldet sich nach Gerüchten um Schließung

Der deutsche Spieleentwickler Piranha Bytes, bekannt für Spiele wie ‘Gothic’ oder ‘Elex’, sah sich vergangene Woche mit Gerüchten über eine mögliche Schließung konfrontiert. Nachdem bereits andere deutsche Studios wie Mimimi Games und Daedalic ihre Schließung angekündigt hatten, reagierte Piranha Bytes zunächst nicht.

Augrund des Medienrummels rund um das prestige-trächtige Studio sahen sich die Entwickler wohl nun in Zugzwang. Auf X schrieben sie: „Ja, es stimmt. Wir, Piranha Bytes, sind in einer schwierigen Lage. Unsere Antwort auf all diese Meldungen, die gerade im Umlauf sind, ist folgende: Schreibt uns noch nicht ab! Wir tun alles, um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt.“

Die Zukunft von Piranha Bytes

Zudem gab das Studio an, dass die Zukunft zwar herausfordernd sei, aber sie sich gegen die Gerüchte wehren und weiterhin Spielewelten erschaffen wollen. Piranha Bytes gibt zu, in einer schwierigen Lage zu sein, zeigt jedoch Zuversicht, das drohende Aus durch die Suche nach einem Partner zu verhindern. Sie betonen, dass sie alles dafür tun, um weiterhin Spieleentwicklung betreiben zu können.

Piranha Bytes wurde 1997 gegründet. Nach einer Trennung von ihrem Publisher JoWooD im Jahr 2007 entwickelten sie die ‘Risen’-Serie und kündigten 2015 die Entwicklung von ‘Elex’ an. Dieses wurde 2017 veröffentlicht. Im Mai 2019 wurde Piranha Bytes von THQ Nordic gekauft. Im Mai 2023 erhielt das Studio eine Fördersumme von über 3 Millionen Euro für ein Projekt mit dem Codenamen ‘WIKI6’, das voraussichtlich Anfang 2026 fertiggestellt wird. Trotz des Erfolgs plant das Studio laut Entwickler Björn Pankratz keine große Expansion nach ‘Elex 2’.

