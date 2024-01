Neue Chance: Alle Infos zur Season 3 in ‘Diablo 4’

Alle Dämonenschlächter aufgepasst: Die zweite Vampir-Season in ‘Diablo 4’ endet am 23. Januar. Blizzard hat Informationen zur neuen Season 3 veröffentlicht, welche am selben Tag um 19 Uhr deutscher Zeit startet. In der „Saison des Konstrukts“ tretet ihr gegen den Dämon Malphas an. Nun bringt dieses Update nicht nur Anpassungen an den Klassen, sondern auch neue einzigartige Gegenstände, welche bestimmte Fähigkeiten verbessern sollen.

Neue Gegenstände zielen darauf ab, das volle Potenzial bestimmter Fähigkeiten freizusetzen. Es gibt auch Anpassungen für jede Klasse, um drängende Probleme der Community zu lösen. Hier findet ihr alle Patchnotes. Einen Trailer zur Season 3 seht ihr unten.

‘Diablo 4’: Das ist neu

In Season 3 von ‘Diablo 4’ erwarten euch anpassbare Roboter, insbesondere den Seneschall-Gefährten. Diesen werdet ihr im Lauf der Haupt-Quest erhalten können. Der Dungeon „Das Gewölbe“ ist die Heimat der Konstrukte und enthält besonderen Loot, Quests und neue Bosse. Weitere Neuheiten: Eine neue Questline, magische Leit- und Abstimmungssteine zur Anpassung des Gefährten und eine neue Spielmechanik namens Arkanes Beben.

Es warten außerdem der neue Boss Malphas und Konstrukt-Gegner, ein neues Stadtzentrum als Kampfbasis, eine Bestenliste für Herausforderungen, Gameplay-Updates und neue kosmetische Shop-Items auf euch.

