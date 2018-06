Das sind die sieben lautesten Bands aller Zeiten

Ross „The Boss“ Friedman sieht bei seinem neuen Album den Rock'n'Roll-Vibe, den er bereits bei Manowar eingebracht hatte. Was er sonst noch so zu seiner alten Band zu sagen hat, lest ihr hier.

Das komplette Interview mit Ross The Boss findet ihr in unserer aktuellen METAL HAMMER-Juniausgabe! Als Gründungsmitglied der Punk-Pioniere The Dictators sowie der US-Power Metal-Instanz Manowar hat Ross „The Boss“ Friedman bereits ausreichend Musikgeschichte geschrieben. Dennoch gedenkt sich der Gitarrist keineswegs aufs Altenteil zurückziehen. Gegenwärtig trumpft der 64-Jährige New Yorker mit dem dritten Studioalbum BY BLOOD SWORN seiner neu rekrutierten Solo-Band auf. BY BLOOD SWORN ist sehr abwechslungsreich ausgefallen. Das Album hat einerseits diesen klassischen US-Power Metal-Sound, aber auch deutliche Hard Rock-Elemente, wie etwa der Party-Boogie von ‘Mother Of Horrors’ zeigt... Das ist der Rock’n’Roll-Vibe, den ich schon bei ­Manowar eingebracht…