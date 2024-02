Xbox verkündet seine kommenden Highlights

Foto: Paramount. All rights reserved.

auch interessant

Die jüngste Enthüllung von Microsoft deutet darauf hin, dass eine Fülle von Spielen für die Xbox in den Startlöchern steht. Bis zum Ende dieses Jahres können wir uns auf mehr als zehn Veröffentlichungen freuen, von denen einige bereits bekannt sind. Trotz Spekulationen in den letzten Wochen in einem Podcast über mögliche strategische Veränderungen seitens Microsoft, darunter die Möglichkeit einer neuen Xbox-Konsole, scheint das Unternehmen unbeirrt seine Pläne voranzutreiben.

Die jüngsten Updates aus dem Unternehmensbereich lassen keinen Zweifel daran, dass Microsoft weiterhin entschlossen ist, die Xbox-Plattform zu stärken. Die kommende Generation von Xbox-Konsolen wird als „größter technischer Sprung aller Zeiten“ angekündigt. Darüber hinaus hat uns Microsoft daran erinnert, dass wir uns dieses Jahr auf eine Vielzahl neuer Spiele für die Xbox freuen können.

Exklusiv-Titel auf der Xbox?

Für das Jahr 2024 sind mehr als zehn bedeutende Veröffentlichungen geplant, wie von Matt Booty, dem Präsidenten für Spielinhalte und Studios bei Xbox, bestätigt wurde. Doch welche Spiele sind gemeint? Einige dieser Spiele, die noch dieses Jahr erscheinen sollen, wurden bereits im Unternehmens-Podcast erwähnt:

‘Senua’s Saga: Hellblade 2’

‘Avowed’

‘Ara: History Untold’

‘Indiana Jones und der große Kreis’

Eine Erweiterung für ‘Diablo 4’

Aber was ist mit den anderen Spielen, auf die Booty hinweist? Neben möglicherweise noch unangekündigten Titeln gibt es einige offensichtliche Kandidaten:

‘Towerborne’

‘Flight Simulator 24’

‘Call Of Duty 2024’

‘Starfield Shattered Space’ (DLC)

Außerdem könnten große Marken wie ‘Forza Horizon, ‘World Of Warcraft’ oder ‘The Elder Scrolls Online’ mit eventuellen Erweiterungen ebenfalls Teil der Liste sein. Es gibt auch das lang erwartete ‘Everwild’, von dem seit geraumer Zeit nichts mehr gehört wurde. Es ist anzumerken, dass Bootys Ankündigung auch Erweiterungen und nicht-exklusive Titel umfasst, was darauf hinweist, dass sein Ziel darin besteht, die Vorfreude zu steigern.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.