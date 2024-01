Blizzard strapaziert seit Jahren die Geldbeutel und Gemüter der Fans. Nun wurde bekannt, dass der DLC zu ‘Diablo 4’ bis zu 100 Dollar kosten könnte.

"Is this some out of season april fools joke?" ("Ist das ein verfrühter Aprilscherz?"). Diese berechtigte Frage stellte ein Fan bei der Blizzcon 2018, der hauseigenen Messe vom amerikanischen Entwicklergiganten Blizzard. Grund war damals die Ankündigung des Mobile-Games ‘Diablo: Immortal ’anstelle eines neuen, vollwertigen Teils auf PC und Konsole. ‘Diablo 4’ ist nun da, und allzu rosig läuft es für das Grind-Game nicht: Die Seasons sind nicht spannend genug, um die Spieler bei der Stange zu halten. Einige Wünsche, wie mehr Platz in den Kisten, werden gekonnt ignoriert. Aber Moment mal? Nun taucht letzterer Wunsch doch auf, jedoch leider nicht…