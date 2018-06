Mantar enthüllen erste Informationen und Details zum neuen Album

Das Black/Doom/Punk-Zweiergespann Mantar hat die Details zum kommenden, dritten Album bekanntgegeben. Es wird den Titel THE MODERN ART OF SETTING ABLAZE tragen, zwölf Songs beinhalten und am 24. August 2018 über Nuclear Blast erscheinen.

Der Titel passt perfekt zu Mantars symbolischer Feuerbesessenheit der früheren Alben; es geht um die nie enden wollende Neigung der Menschen, blind zu folgen und für Führer und Despoten ins Feuer zu gehen.

Brände im Kopf

Die Platte versteht sich nicht zwangsläufig als politisches Statement, sondern behandelt eher die morbide Faszination für die Anfälligkeit der Massen, den eigenen Verstand gegen Brände in den Köpfen zu tauschen.

Die Band ist derzeit auf Tour und bespielt ausgewählte Clubs sowie die größten Festivals Europas:

Mantar

17.06. Lingen, Alter Schlachthof

23.06. Oldenburg, Umbaubar

24.06. B-Dessel, Graspop Metal Meeting

29.06. FIN-Helsinki, Tuska Open Air

01.07. Lärz, Fusion Festival

11.07. IS-Neskaupstaður, Eistnaflug

13.07. Braunschweig, Eulenglück

14.07. Neukirchen-Vluyn, Dong Open Air

27.07. SVN-Tolmin, Metaldays

03.08. Wacken, Wacken Open Air

24.08. Rostock, Kulturkombinat Bunker

25.08. Sulingen, Reload Festival

Das Debüt DEATH BY BURNING erschien 2014 und bildet den Startschuss einer explosiven Karriere, was Mantar in der Folge einen Deal bei Nuclear Blast einbrachte. ODE TO THE FLAME (2016) und die EP THE SPELL (2017) folgten.