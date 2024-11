Mark Hunter: Warum Chimaira keine Vollzeit-Band ist

Foto: Redferns via Getty Images, Andrew Benge. All rights reserved.

Mark Hunter mit Chimaira am 13. März 2012 live in Leeds, Großbritannien

1998 ist das Jahr, in dem Chimaira gegründet wurden; 2014 wiederum das der Auflösung. Drei Jahre später fand die erste Reunionshow statt, die 2020 wiederholt werden sollte, aufgrund der Pandemie jedoch auf Eis gelegt wurde. Dieses Jahr spielte die Formation aus Cleveland, Ohio zum ersten Mal nach 14 Jahren auf einem Festival: dem Inkcarceration Fest. Ende Oktober folgte ein Auftritt beim Headbangers Boat, das von Lamb Of God präsentiert wurde. Dazu schrieb Sänger Mark Hunter in den Sozialen Medien: „Es war einfach unglaublich. Ich hatte die Zeit meines Lebens.“

Untergang

Empfehlung der Redaktion Das war’s: Mark Hunter löst Chimaira endgültig auf Nachdem bereits fünf von sechs Mitgliedern die Badn Chimaira verlassen hatten, entschied sich Sänger und letztes Mitglied Mark Hunter dazu, die Band aufzulösen. Nun meldete sich Hunter erneut mit der Ankündigung, dass Chimaira Teil des Line-ups beim Welcome To Rockville 2025 sein werden. Im Gepäck hat er auch eine ausführliche Danksagung und Erklärung an seine Fans. „Dank unserer eingefleischten Fans führen wir weiterhin ein Leben, das weit über das hinausgeht, was ich für unser Ablaufdatum hielt“, schreibt Hunter, und fügt hinzu, dass er dies vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten hätte. „Ich hasste alles an dem, was ich tat. Und ich begrüßte den Untergang der Band. Damals verstand ich wirklich, was Burnout ist. Es war am besten, wegzugehen.“

Hochstimmung

„Als sich 2017 die Gelegenheit bot, wieder mit meinen Brüdern zusammenzukommen, war die Hoffnung, dass wir das Kriegsbeil begraben und erneut auftreten könnten. Etwas, an dem ich unbedingt teilhaben wollte“, fährt der Sänger fort. „Die Show war ein riesiger Erfolg und übertraf unsere Erwartungen bei Weitem. Ich hätte nie erwartet, dass wir danach noch einmal spielen würden. Aber die Aufregung nach der Show war da und wir waren alle in Hochstimmung. Wir wollten vorankommen.“

Erneute Rückschläge

Empfehlung der Redaktion Chimaira: Sänger an Krebs erkrankt Nach einer Routineuntersuchung bei seinem Hausarzt erhielt Chimaira-Sänger eine finstere Krebsdiagnose. Doch mittlerweile sieht alles ganz gut aus. Der nächste Auftritt ließ jedoch auf sich warten. Einerseits wegen der Pandemie, andererseits erhielt Mark Hunter im Sommer 2019 die Diagnose Schilddrüsenkrebs. Mittlerweile ist er in Remission und soweit wohlauf. In jener Zeit sei Twitch ein wichtiger Ort geworden, um sich mit seinen Fans zu verbinden. Dort lernte er auch „die unerschütterliche Leidenschaft unserer Fans für die Band zu schätzen.“ Dies sei letztlich auch der Antrieb gewesen, ab 2023 wieder live aufzutreten – wenngleich Hunter erneut dachte: „Das sind die letzten Shows.“

Auch sei es „verdammte Herausforderung“, die gesamte Band zusammenzubringen. „Wir sind alle häuslich geworden. Und einige von uns haben Verantwortungen, die uns daran hindern, dies hauptberuflich zu tun. Ich verlasse zum Beispiel selten das Haus, weil ich meine Mutter betreue. Das Leben ist nicht mehr dasselbe wie in unseren Zwanzigern, als unsere größte Verantwortung darin bestand, Eis zu finden, um das Bier kalt zu halten.“ Deshalb: „Wir betrachten jede Show als die letzte und sind für jede Gelegenheit überaus dankbar.“

