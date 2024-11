Marko Hietala kündigt Soloalbum an

Der frühere Nightwish-Bassist und -Sänger Marko Hietala hat just sein neues Soloalbum angekündigt. Das gute Stück trägt den Titel ROSES FROM THE DEEP und wird am 7. Februar 2025 erscheinen. Die Platte ist der Nachfolger seines 2020 erschienenen Debüts PYRE OF THE BLACK HEART (bereits 2019 in finnischer Version als MUSTAN SYDÄMEN ROVIO veröffentlicht).

Unter die Haut

Laut Angaben der Plattenfirma Nuclear Blast ließ sich Marko Hietela dabei von Mythen, der Natur und dem Menschsein inspirieren. Musikalisch verbinde ROSES FROM THE DEEP Progressive Rock, Folk und Symphonic Metal. So stelle die Scheibe „eine Reise in die verborgenen Schichten unserer Gefühle und die Schönheit“ dar, „die wir in dunklen Zeiten oft übersehen“. Das Album drehe sich um „Zerbrechlichkeit, Widerstandskraft und darum Licht zu finden, sogar in den Tiefen des Schattens“.

Des Weiteren gibt es mit ‘Impatient Zero’ eine weitere Vorab-Single inklusive zugehörigem Video (siehe unten). Marko Hietala sagt selbst zu dem Song: „Es geht um einen Kampf, bei dem man andauernd von inneren Monstern angegriffen wird. Und die schreckliche Wahrheit, dass Leute in dieser Wirklichkeit diese Monster auch zu sehen bekommen anstatt des echten Gesichts.“ Zuvor veröffentlichte der finnische Musiker bereits das Duett ‘Left On Mars’ mit seiner ehemaligen Nightwish-Kollegin Tarja Turunen sowie ‘Frankenstein’s Wife’.

Tracklist ROSES FROM THE DEEP:

Frankenstein’s Wife Left On Mars Proud Whore Two Soldiers The Dragon Must Die The Devil You Know Rebel Of The North Impatient Zero Tammikuu Roses From The Deep

