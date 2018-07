Mastodon-Gitarrist: „Wenn das so weitergeht, wird es keine Künstler mehr geben“

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

In einem Interview mit The Pulse Of Radio diskutierte Mastodon-Gitarrist Bill Kelliher über den aktuellen Stand der Musikbranche. Die Art und Weise, wie Künstler von Streamingdiensten bezahlt werden, müsse sich ändern, wie der Musiker erzählte:

„Wenn das so weitergeht, wird der Künstler verschwinden. Weil wir es uns nicht mehr leisten können. Es gibt so viele Menschen hinter den ganzen Songs, die man im Radio hört. Ich kann nur für mein Genre sprechen.“

Weiterlesen Mastodon-Gitarrist Bill Kelliher spricht über seine Alkoholsucht Bill Kelliher und seine Familie mussten eine schlimme Zeit durchmachen, er wäre sogar beinahe gestorben. Glücklicherweise fand er einen Weg heraus. Wenn es darum geht, dass wir eine Platte machen, funktioniert das so: Das Geld wird einem im Voraus geboten: ‚Hier sind 600.000 $, du machst ein Album, das 575.000 $ kostet. ‚ Also, da ist das Geld. Man schuldet das Geld der Plattenfirma und diese besitzen die Musik.

Ich könnte tausend Jahre leben und auch wenn Spotify den ganzen Tag spielen würde, würde ich vielleicht ein paar tausend Dollar zusammenkriegen. Das ist sehr wenig. Die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen, ist, rauszugehen und ständig Shows zu spielen.

Viele Leute fragen: ‘Warum kosten eure T-Shirts 50 $?’ Von unserem T-Shirt für 50 $, bekommen wir 30 $. Aber dann müssen diese aufgeteilt werden zwischen Management, Anwälten und allem. Es ist lächerlich. Jeder hat seine Hand in deiner verdammten Tasche.“