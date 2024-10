Megan Thee Stallion: Neues Lied mit Spiritbox

Die US-amerikanische Rapperin Megan Thee Stallion veröffentlichte vor Kurzem ihr viertes Album MEGAN: ACT II. Einer der 13 Songs ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit der kanadischen Modern Metal-Band Spiritbox. Die Band ist das Folgeprojekt rund um Courtney LaPlante und Mike Stringer (beide ehemals Iwrestledabearonce).

Spiritbox veröffentlichten ihr Debütalbum ETERNAL BLUE bereits 2021 und waren in diesem Jahr unter anderem auf dem Summer Breeze und dem Wacken Open Air zu sehen. 2025 werden die Kanadier unter anderem bei Rock am Ring und Rock im Park auf der Bühne stehen.

Das Lied könnt ihr hier hören:

Erste Begegnung von Megan Thee Stallion und Spiritbox

Bereits im November 2023 erschien das erste Ergebnis dieser fruchtbaren Kombination. Megan Thee Stallion holte sich für einen „Rock-Remix“ ihres Songs ‘Cobra’ Spiritbox das erste Mal ins Boot. Der Spiritbox-Gitarrist Mike Stringer kommentierte die Zusammenarbeit mit den Worten: „Danke dir Megan für dein Vertrauen, dass wir unsere beiden Welten vereinen können. Ich empfinde nichts als Respekt und Dankbarkeit. Es ist eine absolute Ehre.“

Inhaltlich beschäftigt sich das Lied mit Megans eigenen Depressionen und Ängsten. Sie ist dafür bekannt, sich in ihren Liedern mit schwer verdaulichen Themen wie mentaler Gesundheit umzugehen und geht mit ihren eigenen psychischen Problemen sehr offen um. Auf ihrer Plattform Bad Bitches Have Bad Days Too vermittelt sie Betroffene an die passenden Hilfsangebote und setzt sich dafür ein, dass das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommt.

‘Cobra (Rock Remix)’ hört ihr hier:

