Am Mittwoch beehrten In Extremo das Wacken Open Air 2024 mit einem feurigen Headliner-Auftritt. Und das während ihrer laufenden Burgentour und kurz vor Release ihres neuen Albums. Mit METAL HAMMER starten die Mittelalter-Metaller eine ganz besondere Aktion und legen der nächsten Ausgabe ein exklusives Live-Album bei. In Extremo lassen die Sonne rein: Auf dem neuen Album WOLKENSCHIEBER zeigen sich die Mittelalter-Metal-Helden von ihrer besten Seite und vereinen alles, wofür die Band seit fast 30 Jahren steht. METAL HAMMER feiert das neue Album mit einer ausführlichen Titelgeschichte, gekrönt von einer exklusiven CD-Beilage! Auf WOLKENSCHLÖSSER LIVE erwarten euch acht brandneue Aufnahmen von…