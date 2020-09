METAL HAMMER präsentiert: All Them Witches

All Them Witches live im Wizink Center am 11. Dezember 2019 in Madrid, Spanien.

All Them Witches bieten eine schöne Atempause von all dem Chaos, das in der Welt vor sich geht. Die Rocker aus Nashville haben am 04.09.2020 ihr neues Album mit dem Titel NOTHING AS THE IDEAL veröffentlicht. Das Werk wurde in den legendären Abbey Road Studios in London aufgenommen, wo unter anderem The Beatles den Großteil ihres Katalogs eingespielt haben.

„Auf ihrem sechsten Album übertrifft sich die schwerlich in nur eine Schublade steckbare Band aus Nashville, die sich sowohl im Blues, Psychedelic und Stoner Rock als auch im amerikanischen Roots-Seg­ment gleichermaßen wohlfühlt, selbst. NOTHING AS THE IDEAL ist nichts weniger als das bis dato stimmigste, rundeste und ausformulierteste All Them Witches-Werk.

Und das, obwohl die inzwischen zum Trio geschrumpfte Band fortan auf einen festen Keyboarder verzichtet. Hat einen bereits das höchst eingängige Motiv des eröffnenden ‘Saturnine & Iron Jaw’ am Haken, flirtet ‘Enemy Of My Enemy’ mit Placebo, Queens Of The Stone Age und Mastodon und wirkt das mittelalterlich anmutende, aristokratisch perlende Instrumental ‘Everest’ wie eine Verbeugung vor ­Aftermaths ‘Lady Jane’.“ (Frank Thießies, METAL HAMMER)

All Them Witches – Tour 2021

12.10.2021 München, Backstage Werk

15.10.2021 Berlin, Huxleys

17.10.2021 Köln, Kantine

19.10.2021 Hamburg, Uebel & Gefährlich

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.